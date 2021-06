Adolescente do interior do Acre cria técnica inovadora de fotografia e faz sucesso na Internet

A adolescente de 16 anos, Nicole Souza, natural de Cruzeiro do Sul Acre, tem chamado atenção na sua rede social por uma técnica de fotografar pessoas usando recursos inusitados, utilizando um aparelho celular e muita criatividade em que utiliza por exemplo, de embalagem de pizza, alimentos, algodão, folhas de jornal, lençóis criando ambientes de luzes e temperaturas usadas em estúdios fotográficos de alta tecnologia, só que no caso de Nicole, tudo acontece nos cômodos de sua própria casa e espaços públicos da cidade de Cruzeiro do Sul.

O que começou como hobby virou um meio de ajudar no sustento da família, e mais que isso, chamou atenção na internet.

Foto feita pelo celular/ Nicole Souza Foto feita pelo celular/ Nicole Souza

Diferentes situações na vida, nos levam a tomar um posicionamento que muitas vezes faz bem para nós e principalmente para o próximo. Nesse tempo de pandemia, diversas pessoas se reinventaram e se descobriram em alguma profissão ou hobby (passatempo), que antes não sabiam que tinham tanto talento assim.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), O desemprego atingiu 14,8% milhões de brasileiros desempregados no 1º trimestre de 2021, esse aumento ocorre em meio a pandemia que tem impactado fortemente a economia e o mercado de trabalho.

Da mesma forma que a pandemia fez com que os brasileiros se reinventassem para sobreviver, Nicole, pôs em pratica um sonho que partiu da necessidade na qual ela mesma passou aos 15 anos.

Após o pai de Nicole ser assassinado enquanto dormia em 2018, ela passou a ter problemas psicológicos e físicos que a impedia de ter uma vida normal para uma criança de apenas 13 anos na época. Isso a levou a se dedicar a paixão pela fotografia que sempre foi forte no seu coração.

Usando apenas um celular simples, edições de vídeos gratuitos, muita dedicação e amor, a adolescente põe em pratica o belo trabalho fruto de seu sonho. Nicole conta que sempre foi seu sonho ter um ensaio fotográfico, mas por condições financeiras isso não foi possível.

“Desde pequena meu maior sonho era fazer um ensaio fotográfico, mas minha família não tinha condições para pagar e isso sempre me frustrou, por isso desde que decidi trabalhar com fotografia quis ser uma fotógrafa acessível para as pessoas de baixa renda, principalmente.” Afirma Nicole

Foto feita pelo celular/ Nicole Souza Foto feita pelo celular/ Nicole Souza

Mesmo diante das críticas e apontamento vindos de pessoas que queriam destruir seu sonho, Nicole se fez firme e determinada a pôr em pratica o que seu coração sempre almeja, que é ajudar as pessoas de baixa renda, oferecendo sessões de fotos aceváveis a todos.

Alguns trabalhos de Nicole Souza você acompanha também no Instagram https://www.instagram.com/luasalesce/

Foto feita pelo celular/ Nicole Souza Foto feita pelo celular/ Nicole Souza Foto feita pelo celular/ Nicole Souza Foto feita pelo celular/ Nicole Souza Foto feita pelo celular/ Nicole Souza



