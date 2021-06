Adolescente de 14 anos grávida de 7 meses é esfaqueada pelo pai do filho no interior do AC

Publicidade

De acordo com informações preliminares, a adolescente foi levada para o Hospital Geral do município; e, posteriormente, encaminhada para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O homem se evadiu do local. A delegacia do município procura o agressor para efetivar a prisão por tentativa de feminicídio.

Apesar dos ferimentos, a adolescente não corre risco de morte.