Acre segue bem no Índice de Transparência na pandemia da Covid-19

O Acre ficou em 5º lugar no Índice 3.0 de Transparência da Covid-19, produzido pela organização internacional Open Knowledge, com 81 pontos -8 acima da média nacional, de 73 pontos. No atual estágio do índice são levados em conta critérios de notificação, óbitos, ´perfil dos casos, comorbidades, entre outros. O último levantamento foi divulgado dia 17 de junho de 2021.

No dia 18 de dezembro de 2020, o Acre era o 13º colocado. Pelos critérios de então, essa pontuação era considera alta. Em maio de 2020, a avaliação abrangia os gastos com no enfrentamento à Covid-19 e o Acre ficou em 2º lugar.

Lançado em 3 de abril de 2020 — quando o país computava cerca de 10 mil casos da doença —, o Índice rapidamente se consolidou como um importante mecanismo de abertura de dados sobre o novo coronavírus. Ao servir como norte e estímulo para gestores públicos, o ITC-19 impulsionou consideravelmente a transparência de informações sobre a pandemia em todos os estados e no governo federal. Após onze rodadas de avaliações, a pontuação média de transparência dos Estados triplicou.

O Acre, por exemplo, evoluiu seus boletins e criou plataforma específica para acompanhamento da vacinação contra a Covid-19.

O Índice de Transparência da Covid-19 é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil (OKBR) para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus que têm sido publicados em portais oficiais pela União, pelos estados brasileiros e pelas suas capitais. Para superarmos este momento tão desafiador para gestores públicos e população, acreditamos que nenhuma ferramenta é mais poderosa que a colaboração, e a informação é parte fundamental desse processo.



