Acre registra 71 denúncias contra idosos em 2021

As denúncias de violação de direitos dos idosos no Acre em 2021 já são 71, segundo o governo do Acre. Em 2020, foram 973.

São consideradas violência atos visíveis e invisíveis, como a imposição de sofrimento psicológico.

Visando reduzir os maus-tratos contra a terceira idade, o governo do Acre realizou nesta quinta-feira (24) ato de sensibilização em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado no último 15 de junho.

No balanço de ações, a Secretaria de Assistência Social diz que em março passado iniciou as assinaturas dos convênios frutos de emendas parlamentares estaduais que destinam R$ 1,8 milhões em recursos para as organizações da sociedade civil. Parte do recurso será encaminhada para as entidades que acolhem idosos em Rio Branco.



