Acre recebe 26.770 doses da vacina da Covid-19 nesta quinta

A Secretaria de Estado de Saúde, informou a chegada do novo lote de vacinas contra Covid-19 ao Acre, nesta quinta-feira, 24, sendo 14.750 doses da Coranavac, 7.020 da Pfizer e, pela primeira vez, chega ao estado 5.000 doses da vacina Jansen, totalizando 26.770 doses.

Publicidade

Os imunizantes desembarcam às 14h10, no Aeroporto de Rio Branco. O 27° lote deve ser direcionados aos trabalhadores do transporte coletivo, motoristas, cobradores e outros profissionais que atuam em transportes coletivos, além disso, mais dois grupos prioritários passam a ser atendidos: profissionais do ensino superior e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros, trabalhadores do ensino básico, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas.

As doses da vacina da Janssen serão destinadas para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas também com comorbidades, e pessoas com deficiência permanente.



Publicidade