Acre prorroga para setembro início de pagamento do Licenciamento de Veículos 2021

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) prorrogou o prazo máximo para pagamento do imposto relativo ao Licenciamento Anual de Veículos Automotores no exercício 2021. Os proprietários de veículos com placas finais 1 e 2 têm até o dia 30 de setembro para pagar o Licenciamento, os de placas finais 3, 4 e 5 até 29 de outubro, placas 6, 7 e 8 até 30 de novembro e os impostos dos finais 9 e 0 podem ser pagos até 31 de dezembro.

Os boletos ainda não pagos devem passar pelos referidos ajustes e já nos próximos dias poderão ser emitidos para pagamento pelo contribuinte. A medida não vale para exercícios anteriores e valores já pagos não poderão ser ressarcidos.

A pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) também prorrogou o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de todos os finais de placa até 20 de dezembro de 2021.



