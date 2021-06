Abandonado pela mãe, bebê é encontrado dentro de lixeira que estava prestes a ser triturada

Um caso de crueldade chocou vários internautas nas redes sociais na tarde do último sábado (26), isso porque, um bebê foi abandonado pela mãe e jogado dentro de uma lixeira que estava prestes a ser triturada por uma equipe da Comlurb. O fato aconteceu no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações de testemunhas, a mãe teria colocado a criança dentro de uma bolsa em uma lixeira. Momentos antes do lixo ser triturado, moradores do local ouviram o choro do bebê e conseguiram salvá-lo a tempo.

Após se comoverem com a situação, moradores acionaram uma equipe do Conselho Tutelar que foi ao local e encaminhou a criança para um abrigo. O fato causou comoção nas redes sociais e muitas pessoas, nos comentários, já demonstravam interesse em adotar o menino.



