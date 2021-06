“A primeira grande ação do governo em Sena Madureira é levar as poucas máquinas que estão reabrindo ramais”, ironiza vereador Canário Roseno

Durante a décima oitava sessão da Câmara Municipal, na noite desta terça-feira (29), o vereador Canário Roseno (PTB) relatou sua indignação com o fato de o Governo do Estado requerer em pleno verão a devolução de 08 máquinas pesadas que estão sendo utilizadas na abertura e reabertura de ramais em Sena Madureira.

Publicidade

Conhecedor da grande malha viária de ramais do munícipio, Canário destacou que essa atitude prejudica consideravelmente milhares de produtores rurais, pois os mesmos estão aguardando ansiosamente que o benefício chegue até eles.

“A primeira grande ação do Governo aqui em Sena Madureira é acabar com o direito dos moradores mais humildes em ter acesso à um ramal para poder levar suas mercadorias para sua família, porque vão tirar as máquinas que estão empenhadas nesta demanda. Isso é um absurdo, pois essas máquinas foram compradas com dinheiro público, do nosso bolso, através de recursos de parlamentares federais, e o Governador acha que é dono. O povo não tem nada a ver com essa briga política, se o Governador quer mostrar para o prefeito que pode fazer mais, o certo seria pegar essas máquinas e levar para o canteiro do Deracre aqui em Sena, e mandar mais umas 20 máquinas para reabrir ramais, mas o que estão fazendo é deixar os moradores rurais desamparados”, declarou o parlamentar.

Canário salientou ainda que a retirada do maquinário, é uma falta de respeito com os munícipes, principalmente com os que precisam desses benefícios. E acrescentou. “A população da zona rural não vai esquecer quem está os prejudicando, e vão saber cobrar na hora certa, é uma situação difícil para eles”, concluiu o parlamentar



Publicidade