O programa A Fazenda 13 está próximo de iniciar na Record. Sendo assim, inicia a especulação sobre os prováveis brothers que estarão por lá.

A última temporada do reality dessa forma gerou grande Ibope e faturamento. Na vez, o programa era apresentado magistralmente por Marcos Mion, que acabou saindo da Record e agora assinou com a Netflix. Lívia Andrade também está na mira.

Sendo assim, A Fazenda 13 sendo assim não tem um comandante escolhido. Adriane Galisteu, hoje em dia fazendo o Power Couple 5, é o título mais falado até o momento para comandar o show da realidade.

Dessa forma, enquanto a emissora resolve quem irá apresentar, a produção do canal já está pensando alguns famosos para serem chamados para A Fazenda 13.

Celebridades que estão em destaque assim sendo na mídia mas que não seriam chamados para o Big Brother Brasil estão na reta.

Nego do Borel é o grande nome para a temporada do reality. Ele estava cotado no BBB21, todavia, pouco antes, sofreu graves acusações da ex, Duda Reis.

Fernanda Medrado certamente é mais uma que surge como quase dentro de A Fazenda 13. Ela fez o Power Couple 5, atualmente no ar.

Prior também é um dos mais falados. Desde que saiu do Big Brother, seu nome aparece em listas para o programa da Record, e parece que agora vai.

Saiba mais sobre A Fazenda 13

MC Gui é mais um cancelado que deve parar na Record. Após Biel quase ganhar ano passado, o rapaz tem grandes chances em A Fazenda 13.

Uma pessoa sem papas na língua que certamente iria bem no programa e está sendo comentada é Tati Quebra Barraco.

Outra Tati, a Tati Zaqui, está quase dentro do programa. Assim como Mirella do ano passado, ela tem muitos seguidores e movimentaria muito sucesso para a Record.