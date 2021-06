71 concursos abertos com vagas para nível médio; VEJA

Ter o nível mínimo de escolaridade é um dos principais critérios exigidos para pleitear vagas em concursos e processos seletivos.

É importante, por essa razão, ler o edital do certame em que pretende se inscrever, no sentido de verificar quais as condições necessárias para entrar da disputa.

Para facilitar a vida dos concurseiros, nós elaboramos uma lista de concursos abertos com vagas para ensino médio.

As informações foram atualizadas no dia 22 de junho de 2021. Conforme o nosso levantamento, existem 71 concursos e processos seletivos com vagas disponíveis para candidatos de nível médio.

As oportunidades estão distribuídas em diversos estados do país. Abaixo, você confere detalhes sobre alguns desses certames.

Caso não encontre nenhuma opção de seu interesse, não se preocupe. Diariamente, a nossa equipe elabora matérias com informações atualizadas sobre os concursos abertos no Brasil. Você pode buscar qualquer certame conforme a sua formação acadêmica.

Basta acessar, no menu superior do site, a categoria de “cargos”. Por lá, será possível encontrar oportunidades que sejam compatíveis com o seu nível de escolaridade.

Concursos para nível médio no estado de São Paulo

Concurso Prefeitura de Monte Azul Paulista

370 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até o dia 25 de junho de 2021 (prazo previsto);

Remunerações de R$ 10.258,82, dependendo do cargo e nível de escolaridade;

