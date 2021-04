Viúva de João Alberto, assassinado por seguranças do Carrefour, recusa proposta de acordo de R$ 1 milhão

A mulher que João Alberto deixou ao ser assassinado por seguranças do supermercado Carrefour em novembro de 2020, Milena Borges Alves, recusou a proposta de acordo no valor de R$ 1 milhão. As informações são do portal UOL.

Segundo a reportagem, os advogados de Milena pretendem pedir entre R$ 10 milhões a 15 milhões de indenização por danos morais e materiais. O valor proposto pelo Carrefour é equivalente ao oferecido pela morte do cão Manchinha, morto também por um segurança da mesma franquia em São Paulo em 2018.

Seis pessoas viraram réus por homicídio triplamente qualificado no caso. Dentre eles, dois seguranças foram presos no dia do acontecimento.