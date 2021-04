Vigilante troca tiros com assaltantes em subestação na BR-364

Um vigilante de 40 anos trocou tiros com bandidos durante tentativa de roubo na subestação da Eletronorte, na BR-364, quilômetro 18, zona rural de Porto Velho (RO). O crime aconteceu no final da noite de domingo (04)

De acordo com informações obtidas pelo Rondoniaovivo, os criminosos invadiram o local provavelmente para roubar a arma do vigilante e também fios de cobre. Quando os quatro bandidos viram o vigilante, um deles começou a atirar. A vítima reagiu e trocou tiros com os ladrões. Eles fugiram em duas motocicletas de alta cilindrada.

Os policiais militares do 9° Batalhão foram chamados, realizaram buscas, mas ninguém foi localizado. O vigilante não foi baleado e acredita que tenha atingido algum dos criminosos.