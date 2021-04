O deputado federal Alencar Braga (PT-SP) divulgou, em seu Twitter, na tarde deste sábado (3/4), um vídeo em que um boneco com o rosto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é “espancado” com pedaços de madeira.

As imagens mostram o boneco com o rosto do presidente, amarrado a um poste, e pessoas em volta desferindo golpes, com pedaços de madeira. Ao fim do vídeo, também surge outro boneco – dessa vez, com a figura do ministro da Economia, Paulo Guedes.