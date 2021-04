Um idoso de 63 anos, morador do bairro da Cobal, em Cruzeiro do Sul, aparece em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 05, por um internauta nas redes sociais, com medo de tomar a vacina contra Covid-19. Segundo informações, o idoso conhecido por Maneol, se recusa a ser vacinado porque disseram para ele que a vacina anticovid é coisa dos “iluminats, governo mundial”.