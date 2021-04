Policiais militares foram acionados sobre a ocorrência e, isolaram a área até a chegada das equipes de Bombeiros Militares da viatura Auto Bomba Tanque e do Auto Rápido, para remover a vítima com segurança.

Veículo colide com ônibus e vítima fica presa em ferragens, em Manaus

Com a colisão, a lateral do veículo ficou totalmente destruída. A equipe dos bombeiros tiveram que liberar as portas traseiras e dianteiras do carro para poder chegar até a vítima.

Após a remoção da motorista, a mesma foi encaminhada por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, e, ainda não há informações sobre seu atual estado de saúde.