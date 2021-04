UTI está no limite de vagas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul com 20 intubados

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha do Juruá, nesta quinta-feira (01), há um total de 48 pacientes internados na Clínica Covid.

Na UTI Covid, há 20 pessoas, sendo 08 de Cruzeiro do Sul, 02 de Mâncio Lima, 05 de Tarauacá, 01 de Feijó, 01 de Rodrigues Alves, 01 de Eirunepé, 01 de Thaumaturgo e 01 de Rio Branco. Todos estão intubados.

No total há 68 pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas 03 transferências internas para clínica médica geral e 01 para UTI Covid. Foram registradas 06 altas hospitalares e não ocorreu nenhum óbito.