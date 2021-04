Trio suspeito de render família e roubar R$ 10 mil é preso em Manaus

Três pessoas foram presas, nesta quarta-feira (7), suspeitas de roubarem R$ 10 mil de uma casa, no bairro Parque Dez, em Manaus. O trio foi encontrado com porções de drogas.

De acordo com as investigações do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os três envolvidos no roubo estavam armados e encapuzados. Eles renderam os moradores da casa e levaram R$ 10 mil, joias e aparelhos celulares.

Durante as diligências, um dos presos, a companheira dele, e um terceiro indivíduo foram presos com mais de 257 “pinos” de cocaína e outras porções de drogas.

A prisão do trio ocorreu em cumprimento de mandados de prisão preventiva. Eles devem responder pelo roubo e por tráfico de drogas.