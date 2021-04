Transtornado, homem ameaças moradores, tenta esfaquear PMs e acaba baleado em Rio Branco

Francisco Clóvis de Oliveira Carioca Júnior, 35 anos, foi ferido com um tiro na perna, na manhã desta sexta-feira (2), na rua Sidney, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Francisco supostamente estava sob efeito de entorpecente e com uma faca na mão ameaçando moradores da região. Uma guarnição do 3° Batalhão da PM foi acionada via Ciosp para conter o homem.

No local, os PMs encontraram Francisco visivelmente alterado e transtornado, e deram ordem ao homem para que ele jogasse a faca no cão, mas Francisco não obedeceu e em seguida tentou avançar contra os policiais. Segundo os PMs, foi necessário realizar o disparo de um tiro na perna de Francisco para contê-lo, e em seguida a guarnição policial desarmou o homem.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e em seguida encaminhou Francisco ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Após receber alta médica, Francisco será encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) e responderá pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma branca.