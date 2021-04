Trafego na Ponte da União é liberado após protesto de moradores do bairro Miritizal contra a Energisa

No final da tarde desta quarta-feira (7), a cabeceira da Ponte da União em Cruzeiro do Sul foi interditada por algumas pessoas. A interdição aconteceu por volta das 17h30. A interdição aconteceu no momento de “pico” onde muitos trabalhadores estão deixando seus respectivos serviços, na volta para casa.

De acordo com informação obtidas por um popular que está no local, a ação é coordenada por alguns moradores do bairro Miritizal que cobram da Energisa o religamento da energia elétrica. Recentemente o bairro foi afetado por mais uma das cheias do rio Juruá. A informação foi confirmada através de uma fonte que estava acompanhando a situação no local.