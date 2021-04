Trabalhador é executado com 4 tiros na frente da empresa onde trabalhava no Belo Jardim

O trabalhador Orisvaldo da Silva e Silva, de 44 anos, foi morto com quatro tiros na noite desta terça-feira (6), no km 5 do Ramal da Usina, no bairro do Belo Jardim 3, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Orisvaldo trabalhava em uma fábrica de charque e estava na frente da empresa, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta modelo Broz de cor preta. Os bandidos se aproximaram e efetuaram vários disparos contra a vítima, sendo que o homem foi atingido por quatro tiros, que acertaram a cabeça, peito e braço de Orisvaldo. Ele não resistiu aos ferimentos. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Como a vítima já estava morta, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede.

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).