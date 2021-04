Supercopa: Flamengo e Palmeiras chegam a Brasília nesta sexta

As delegações desembarcam na capital na próxima sexta-feira (9/4) e devem realizar um treino no sábado (10/4), véspera do confronto entre o dono do título do Brasileirão e o da Copa do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a programação da Supercopa do Brasil na capital, mas o Metrópoles confirmou junto ao Flamengo e ao Palmeiras a data de chegada a Brasília.

O time paulista encara o Defensa y Justicia na quarta, em Buenos Aires, volta para São Paulo, antes de embarcar na sexta para a capital.

Já o rubro-negro faz seu último jogo antes da decisão nesta segunda-feira, contra o Madureira, mas também só viaja para o DF na sexta-feira.

No sábado passado (3/4), a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) oficializou o pedido de uso do estádio Mané Garrincha.

No documento obtido pelo Metrópoles, a SEL-DF apresenta o ofício nº 1001/2021, no qual a CBF solicita apoio do GDF para realizar a Supercopa do Brasil na arena.

O documento da SEL-DF destaca ainda a necessidade de se cumprir os protocolos de segurança contra a Covid-19, dispostos em decreto do dia 19 de março.

A ideia de ter um público restrito e vacinado não consta no documento e parece ter sido rechaçada.

Segunda edição

A partida do próximo domingo entre Flamengo e Palmeiras, prevista para as 16h, será a segunda edição da Supercopa do Brasil.

Ela será em jogo único, em Brasília, no próximo domingo. O prêmio em jogo será de R$ 5 milhões para o campeão e de R$ 2 milhões para o vice.

No ano passado, o duelo também ocorreu em Brasília e teve a vitória do Flamengo (então campeão brasileiro), por 3 x 0, diante do Athletico-PR (então campeão da Copa do Brasil).