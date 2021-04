Substituto de Louro José vai estrear após final do “BBB 21”

A tendência é que o novo mascote de Ana Maria seja um papagaio e estão rolando testes para o substituto de Tom Veiga

O novo mascote do “Mais Você” já teria uma previsão para estrear. Ana Maria Braga revelou que provavelmente o programa terá um substituto para Tom Veiga , intérprete de Louro José que morreu após sofrer um AVC em novembro de 2020.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, a apresentadora e a equipe do matinal já estão trabalhando na criação de um novo mascote.

A tendência é que o próximo companheiro de Ana Maria também seja um papagaio.

A equipe do programa teria pensado em não criar um novo papagaio, mas estão trabalhando com a ideia de que o mascote será um filho de Louro José.

Também estariam sendo feitos testes para selecionar quem vai ocupar o lugar que pertencia a Tom Veiga.

O novo estúdio do “Mais Você” já tem o espaço para o mascote do programa ocupar, mas ele ainda deve demorar um tempo para estrear.

Os quadros do “BBB 21” no matinal estão rendendo boa audiência e merchandising, por isso a direção não pensa em tirar esse foco do matinal.

Dessa forma, o mascote deve ser apresentado para o público somente na segunda semana de março, quando está marcada a final do reality show.