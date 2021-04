Sisu 2021: confira quatro dicas para conseguir ingressar no curso desejado

E para aqueles que se prepararam ao longo do último ano e buscam uma vaga numa universidade pública, confiram agora quatro dicas para utilizar a plataforma do Sisu a seu favor .

Pense e simule

As inscrições se encerram na sexta-feira (09) e durarão um total de três dias. Utilize o simulador para modificar os cursos desejados durante os primeiros dias e criar diferentes cenários.

Cidades, universidades e cursos podem ser alterados durante o dia. O sistema processará as mudanças durante a madrugada e no outro dia irá te informar se sua opção desejada seria aprovada ou não. Muito cuidado, pois no último dia não será possível realizar novas substituções .

Estude o método de seleção da sua univerdidade

Algumas instituições utilizam as notas do Enem de maneiras distintas . Avaliação média da área e pesos diferentes para cada matéria podem influenciar na escolha de um candidato para o outro entre as universidades.

Entender qual a metodologia da sua faculdade preferida pode te ajudar a ingressar no curso desejado.

Avalie a nota de corte

Os sites das universidades divulgam suas notas de corte – a pontuação mínima necessária para ser aprovado – dos diversos cursos disponibilizados.

Buscar a média dos últimos três anos costuma ser um bom parâmetro para se basear se há chances de conseguir uma vaga em determinado curso.

Matricula ou lista de espera?

Caso o candidato seja aprovado no curso ou na instituição que deseja, é preciso fazer a matrícula imediatamente.

Do contrário, o aluno perderá sua vaga. Se seu desempenho não foi o suficiente, é preciso escolher qual será a sua lista de espera – da 1ª ou 2ª opção de curso escolhida. Nesse caso, o acompanhamento é realizado diretamente no site da faculdade.