Sensibilizado com apelo da família, médico realiza cirurgia de homem que desmaiava de dor

Após ver o apelo da família do seu Antônio Raimundo, que precisava fazer uma cirurgia na vesícula, o médico Guilherme Augusto Piassa se sensibilizou com o caso e realizou o procedimento cirúrgico. Segundo a família, o homem chegava a desmaiar por causa da dor.

A cirurgia foi feita no sábado (3) no pronto-socorro de Rio Branco. Foram retiradas várias pedras da vesícula do paciente, que agora passa bem e aguarda a recuperação total que deve acontecer em alguns dias. Em tom de agradecimento, a irmã de Antônio, Elis Regina, disse que “o médico foi enviado por Deus”.