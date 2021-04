Secretaria Nacional e Prevenção  às Drogas agradece a agradece a deputada Mara Rocha por destinar recursos para manutenção de casas terapêuticas e  combate às drogas e tratamento aos dependentes químicos 

A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, ligada ao Ministério da Cidadania e com o papel institucional de promover a diminuição da demanda de drogas no Brasil, na pessoa do seu Secretário, Sr. Quirino Cordeiro Júnior, enviou ofício parabenizando a deputada Mara Rocha (PSDB-AC) pelo empenho em destinar recursos para casas terapêuticas que trabalham com recuperação de dependentes químicos.

A deputada Mara Rocha destinou quase R$ 1 milhão para recuperação de dependentes químicos, através das casas de recuperação.

” Fico muito feliz com esse reconhecimento. Precisamos tirar os nossos jovens do mundo das drogas, dando um futuro melhor para eles e suas famílias que também sofrem com o vício e o trabalho desenvolvido pelas Casas de Recuperação que tratam dos dependentes químicos é fundamental. Durante todo o meu mandato continuarei ajudando essas entidades que realizam esse importante trabalho de tratamento aos drogados no Estado do Acre”, afirmou Mara Rocha.

Segue a nota:

A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, ligada ao Ministério da Cidadania e com o papel institucional de promover a diminuição da demanda de drogas no Brasil, vem a público agradecer o empenho de Vossa Excelência em aumentar substancialmente o orçamento desta Unidade.

Atualmente temos 485 Comunidades Terapêuticas financiadas pelo Governo Federal que somam mais de 10.680 vagas contratadas, resultando em mais de 54.000 acolhimentos nos anos de 2019 e 2020 para tratamento de pessoas com problemas no uso e abuso de substâncias psicoativas.

O orçamento ora aprovado pelo Congresso Nacional permitirá a manutenção, integral, desses contratos, assim como, promover também ações de prevenção e reinserção social.

Além do aumento de recursos no Orçamento Geral da União para a SENAPRED, também registamos, com satisfação, um aumento de 33% nos recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas.

Seguramente, teremos como dar continuidade, ampliar e consolidar o conjunto de ações em torno dessa Política Pública de grande valor social.

Por tudo isso, aceite os nossos mais sinceros agradecimentos.