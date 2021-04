Saúde vacina 100 agentes da Segurança Pública em Cruzeiro do Sul

A vacinação de 100 agentes das forças de segurança pública do estado, ocorreu na manhã desta quarta-feira no quartel do 6° Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. Foram vacinados por idade e de acordo com os critérios estabelecidos pela Sejusp, policiais militares, policiais civis, bombeiros, Iapen e agentes de trânsito do estado. O gestor militar da Escola Madre Adelgundes Becker, capitão Eduardo Moura, que já estava na reserva, antes de assumir a unidade escolar, ficou feliz com a prioridade. “Grata surpresa, graças a isso estamos mais satisfeitos, confiantes e jamais vamos deixar de fazer e realizar as atividades referentes a todos os cuidados de segurança”.

Outras 96 doses estarão chegando nos próximos dias para a continuidade da vacinação Anti-Covid.

O Tn Cel Evandro Bezerra, comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, destacou a programação realizada pela Secretaria de Segurança Pública no critério de vacinação. “Esse planejamento foi feito pelo alto escalão da Sejusp e a PM, que fracionou.

Nesse primeiro momento, serão os profissionais de 40 anos acima, não só aqui em Cruzeiro do Sul mas de toda a região do Vale do Juruá e a gente agradece. Os profissionais de segurança estão desde o início na linha de frente, não parou suas atividades. E o governo do estado se sensibilizou e realmente antecipou a vacinação dos profissionais de segurança que estavam previstos para uma outra etapa. Tivemos vários policiais infectados e essa vacinação vai motivar os policiais a trabalharem com mais vontade e manter o nosso papel de segurança pública.