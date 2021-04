Rocha diz que devolução de militares ao quartel foi retaliação de Gladson por recentes denúncias

Nas redes sociais, o vice-governador Major Rocha (PSL) comentou as exonerações de quatro sargentos que atuavam em seu Gabinete Militar pelo governador Gladson Cameli (PP).

O ato de Cameli devolveu os militares de volta aos seus postos de trabalho de origem.

A exoneração dos colegas ocorreu após Rocha ir à imprensa e denunciar casos de corrupção no governo.

“Recebi com tristeza a retaliação por conta da denúncia que eu fiz da compra mais que suspeita de R$ 15 milhões de livros de uma empresa de Manaus. Governador, retalhou retirando os profissionais de segurança que trabalham comigo. Qual é a intenção, Gladson? É me intimidar? Me calar? Que eu me omita? Não espere isso de mim”, avisou.