Rita? Marido esfaqueado pela esposa a perdoa e impede prisão dela

O homem recusou denunciar a esposa e ela não foi presa; caso aconteceu em Rondônia

Uma Briga de Casal Terminou com um marido de 24 anos esfaqueado pela esposa de 18 anos nesta quarta-feira (31) no bairro Castanheira, na zona Sul da capital de Rondônia.

O homem recusou denunciar a esposa e ela não foi presa. De acordo com a ocorrência policial, o rapaz disse que tinha discutido por motivos banais com a mulher e durante a briga ela com uma faca desferiu um golpe no braço direito dele.

Uma equipe dos Bombeiros foi chamada para socorrer o homem e a Polícia para registrar a ocorrência. Contudo, o homem perdoou a facada e não quis que a mulher fosse presa. Ele foi encaminhado ao hospital João Paulo II e a mulher ficou em liberdade.