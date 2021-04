Renato Gaúcho tem sintomas de Covid-19 e não viaja com o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho não embarcou com a delegação do Grêmio nesta segunda-feira (5/4) para Quito.

O comandante tricolor está com sintomas de Covid-19 e foi vetado pelo departamento médico.

Desta forma, o auxiliar Alexandre Mendes assume o time, na quarta-feira (7/4), quando encara o Independiente del Valle, em duelo válido pela Copa Libertadores.

Renato foi testado no último sábado (3/4), mas o exame RT-PCR deu negativo para a presença do novo coronavírus.

O treinador repetiu o teste nesta segunda e aguardará o resultado.

“Renato teve pico febril durante a noite e segue indisposto. Com isso, o treinador está fora da delegação que irá para Quito. Seguindo as determinações médicas, todo integrante do departamento de futebol que apresenta sintoma, por precaução e protocolo, é afastado do grupo e atividades”, afirma Márcio Dorneles, médico do Grêmio, por meio de nota oficial.

Sem Renato na área técnica, o Grêmio enfrenta o Independiente Del Valle em Quito, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Será a partida de ida da terceira fase da Libertadores, a última antes de garantir vaga em um grupo. O confronto da volta está agendado para o dia 14, na Arena do Grêmio.