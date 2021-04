Recém-empossado, ministro da Justiça troca diretor-geral da Polícia Federal

Paulo Maiurino substituirá Rolando de Souza, que estava no cargo desde maio do ano passado

O recém-empossado ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou nesta terça-feira (6) em uma rede social o delegado Paulo Maiurino como novo diretor-geral da Polícia Federal.

Maiurino substituirá Rolando de Souza, que estava no cargo desde maio do ano passado, e será o terceiro diretor-geral da PF desde o início do governo Jair Bolsonaro.

O novo chefe da corporação, que chegou a ser cotado para o cargo em 2020, será subordinado a Anderson Torres, que tomou posse na manhã desta terça. Na posse, o presidente Jair Bolsonaro disse que “mudanças são naturais”.

Ao anunciar a mudança, Torres publicou: “Agradeço ao Dr. Rolando Souza pelo período em que esteve à frente da Direção-Geral da @policiafederal. Iniciamos hoje o processo de transição do cargo para o Dr. Paulo Maiurino, a quem desejo felicidades nessa importante função no @JusticaGovBR.”

Em seguida, também em rede social, Torres anunciou Silvinei Vasques como novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo perfil na página do próprio Maiurino em uma rede social, o novo diretor-geral da PF trabalha como assessor especial de Segurança Institucional do Conselho da Justiça Federal (CJF) e atuou até setembro do ano passado como secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal (STF).

O perfil informa ainda que ele trabalhou no governo estadual de São Paulo como subsecretário de Segurança Pública (2018) e secretário de Estado (2016/2018).

Ainda conforme o perfil, Maiurino é delegado desde 1998, chefiou a Interpol no Brasil (2009/2010), trabalhou como assessor de Relações Internacionais da Polícia Federal (2008/2009) e chefiou os departamentos de Organização e Métodos da Diretoria de Administração e Logística da PF; Planejamento e Controle; e a delegacia da PF no Chuí (RS).