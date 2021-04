Rainha do futebol, Marta é vacinada contra Covid-19 nos Estados Unidos

A jogadora de 35 anos recebeu a primeira dose do imunizante nesta segunda-feira. O Orlando Pride irá vacinar todos os funcionários até terça

Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira (5/4). A camisa 10 da Seleção Brasileira compartilhou com seus fãs o momento da aplicação do imunizante, nos Estados Unidos, onde ela joga pelo Orlando Pride.