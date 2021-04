“Puxou de mim”, diz mãe de Viih Tube sobre estratégias dela no BBB21

De acordo com a mãe da sister, o jeito persuasivo e estratégico de Viih Tube é herança de família

A coluna conversou com Viviane Felicio e Bruno Magri, a mãe e o namorado, respectivamente, de Viih Tube, do BBB21, sobre a guinada que a youtuber deu na casa mais vigiada do Brasil.

A amiga de Thaís Braz cresce diariamente, dentro e fora do jogo, devido às suas “tacadas de mestre” dentro da competição.

Viviane e Bruno defendem Vitória ao dizer que ela sempre foi uma menina inteligente e persuasiva.

“A Viih sempre foi persuasiva e isso ela puxou de mim. Então, é por este motivo que a Vitória esbanja esse jeito de ser de forma tranquila e natural”, pontuou a mãe da jovem à coluna.

Vale lembrar que a eliminação de Sarah Andrade, na última terça-feira (30/3), contou com a “ajudinha” de Viih.

A jovem conseguiu fazer com que o cantor Rodolffo e outros BBBs se unissem para indicar a melhor amiga de Gil do Vigor para o paredão.

“Eu estou achando ótimo o envolvimento dela com as meninas [Thaís e Juliette]. Acho que Viih é uma boa jogadora e acredito numa final dela com as sisters”, completou.

A tese de que a atriz está agindo de forma natural dentro do Big Brother Brasil, apesar de ter talento para atuar, parece ser de fato verídica.

Além da mãe da atual líder do programa, o namorado dela também revelou que a paulista sempre foi estrategista.

“Já conhecia esse lado dela. Eu conheço esse lado mais estratégico e tático da Viih. E eu não via a hora de o público poder perceber o quão inteligente e visionária ela é”, revelou Bruno.

“As minhas expectativas são as mais altas possíveis. Confio muito no potencial dela e acho que a Vitória ainda tem muito para mostrar ao público e que ela irá surpreender o pessoal de casa. Por mim, a Viih ganhava o jogo, né? Acho que pelo menos até o top 5 ela chega”, finalizou.