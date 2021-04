Professor Mauricio Generoso é extubado após ter 50% do pulmão comprometido pela Covid-19

Generoso foi internado após os médicos descobrirem que seu pulmão estava 50% comprometido pela Covid-19. Fumante, a situação de saúde preocupou amigos e familiares.

O professor aposentado conseguiu vencer a doença após alguns dias internado. Em uma publicação, uma parente de generoso, Marta Cruz, afirmou neste domingo (4) que ele se encontra respirando por um cateter.

“Vem se recuperando a cada dia, agora já foi extubado, está respirando só com ajuda de um cateter. As taxas estão se mantendo dentro do esperado, a ventilação mecânica não está mais sendo necessária, seu tratamento tem evoluído satisfatoriamente. Aguardamos em breve a sua alta, se Deus quiser. Eu tenho fé, creio na ciência, suplico a misericórdia do Pai celestial e acredito em milagre”, afirmou.

Maurício Generoso foi jogador do Juventus, Rio Branco e Atlético Acreano na época considerada de ouro do futebol acreano, foi também preparador físico e treinador de futebol.

Ainda foi secretário de esportes e professor de educação física em várias escolas. É considerado um dos maiores especialistas em handebol do Acre. Sob seu comando, a seleção do Colégio Barão do Rio Branco (CERB) conquistou o vice-campeonato dos Jogos Escolares Nacionais no ano de 2008.