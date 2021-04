Presidente do Sindifisco do Acre morre por Covid-19 no Into

Morreu na manhã desta quinta-feira, 8, vítima da Covid-19, o auditor da Receita Estadual, servidor da Secretaria de Fazenda, e presidente do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC), Ayrton Geber.

Aos 58 anos, Geber estava internado em uma das UTIs do Hospital de Campanha do INTO e sua situação era considerada extremamente grave por está com 100% do pulmão comprometido e ainda foi acometido de uma infecção generalizada.

Ayrton Geber deixa mulher e nove filhos.

A diretoria do Sindifisco publicou nas redes sociais uma nota de pesar.

Nota de Pesar

É com profunda tristeza que a Diretoria do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC) comunica o falecimento do presidente da entidade, Ayrton Geber, ocorrido nesta quinta-feira, 8.

Guerreiro incansável de grandes lutas, Geber doou parte de sua vida para defender toda classe. Exerceu a Presidência da Associação dos Fiscais Tributários do Acre (Asfit) e foi um dos fundadores do Sindifisco-AC, exercendo dois mandatos.

A sua falta será sentida profundamente pelos amigos de profissão e toda sociedade acreana. Rogamos a Deus que ilumine e dê forças aos familiares e amigos. Em nome de toda a classe, a Diretoria do Sindifisco-AC oferece sua solidariedade neste momento de dor.