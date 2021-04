Presidente da Anvisa diz que pandemia da Covid-19 ‘está longe do fim’

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, disse hoje (8) que a a pandemia está longe do fim. A declaração foi feita em audiência pública na Comissão Temporária da Covid-19 no Senado.

“O entendimento que temos aqui na agência, e não é um entendimento dos mais felizes, é que essa situação que atravessamos está longe do seu fim. Não há entre nós a convicção de que a fase pior tenha passado. Nós temos tido uma série de sinalizações de possibilidades ainda mais desafiadoras estão por vir no curto e no médio prazo”.

Também durante o debate na comissão, a Fiocruz afirmou que prevê a produção de vacinas com Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) nacional, que devem começar a ser entregues só a partir de setembro. No momento, o país enfrenta dificuldades na importação do IFA, insumo necessário para a fabricação da vacina contra o coronavírus.