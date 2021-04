Prefeitura inicia vacinação nos profissionais de Segurança Pública em Sena Madureira

Na manhã desta Quarta-feira (07) a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Saúde deu início à vacinação nos profissionais de Segurança Pública que atuam no município. Seguindo as normas do Ministério da Saúde (MS) nesta etapa estão sendo vacinados os profissionais acima dos 40 anos de idade, incluindo os agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, e Polícia Penal.

Vale destacar que nesse primeiro momento foram destinadas apenas 20 doses para o município, para serem aplicadas exclusivamente nas forças de segurança, na medida em que mais doses sejam disponibilizadas os profissionais de Saúde darão continuidade à vacinação da categoria.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, a Secretária Municipal de Saúde Nildete Lira, destacou o início da vacinação para os agentes de segurança. “Sabemos da importância desse dia para os profissionais de Segurança, tendo em vista que eles estão diariamente lidando com o público, e isso os torna sempre expostos à uma possível infecção por Coronavírus. Infelizmente só veio 20 doses para a categoria, mas nossa equipe tratou de dar celeridade à aplicação o quanto antes, na medida em que o governo federal enviar mais imunizantes, vamos avançar cada vez mais. Pois o prefeito Mazinho Serafim (MDB) reconhece o serviço de suma importância que a classe vem exercendo para garantir a segurança de todos os munícipes”, frisou Nildete Lira.

Para o Tenente Maia, esse é um dia há se comemorar, tendo em vista que essa era uma reivindicação da categoria. “Hoje é um dia muito importante para todos nós, pois nós policiais também nos encaixamos na linha de frente por termos contato com várias pessoas durante o exercício da nossa profissão. Muitas vezes nos vemos obrigados a atender ocorrência com pessoas que estão infectadas, e graças a Deus que muitas nos avisam sobre a infecção, e isso tem nos ajudado à manter nossa saúde intacta. Sabemos que esse vírus é letal, e o que vai nos dar segurança durante o nosso trabalho, é somente essa vacinação” ressaltou o Tenente.

Vale destacar que as forças de seguranças são uma das categorias mais afetadas no estado, por conta da infecção por covid-19. Sendo a causa da morte de muitos policiais militares, civis e Policiais Penais. Há alguns meses os representantes da categoria, vinham lutando para serem incluídos no grupo prioritário de vacinação contra o Coronavírus.