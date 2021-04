Prefeitura de Sena Madureira realiza serviço de drenagem em trecho da rua Siqueira Campos

A Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras executou na tarde de ontem, terça-feira (06) um serviço de drenagem em um trecho da Rua Siqueira Campos, nas proximidades da ponte do Catiano, que foi danificado pela última enchente no mês de Fevereiro, causando uma erosão e com isso estava pondo em risco a vida dos condutores de veículos e demais moradores que passam diariamente pelo local.

No trecho supracitado foi implantado “dutos de 1000” substituindo as antigas manilhas que foram danificadas. O Secretário Municipal de Obras Édson Cameli salientou que esse trabalho irá correr em outros pontos da cidade.

“Estamos intensificando os trabalhos, tendo em vista que o período chuvoso está chegando ao fim. Pretendemos realizar esse serviço em outras ruas, principalmente as que foram atingidas pela alagação. Peço um pouco de paciência e compreensão da população, pois com a chegada do verão iremos imprimir um grande esforço para melhorar a malha viária do município” frisou o Secretário.

Cameli ainda destacou o empenho do prefeito Mazinho Serafim (MBD) em garantir condições de trabalho, para que essas ações sejam realizadas. “O nosso prefeito tem determinado que haja esse serviços de Drenagens em vários locais, pois ele sabe da alta demanda existente na cidade. Para isso, ele tem nos dado todo suporte para a execução desses trabalhos, além disso tem procurado ficar à pá de tudo que está acontecendo, e sempre que chega uma reivindicação por parte dos moradores, prontamente ele nos orienta à atender. A expectativa é de muito trabalho no decorrer desse ano, por isso não tenho dúvidas que vamos reconstruir nossa cidade, garantindo o bem-estar da nossa população” concliu Édson Cameli.