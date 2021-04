Prefeitura de Sena Madureira realiza ação de saúde na Comunidade Cazumbá Rio Caeté

A Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, ofertou no último sábado (03) atendimentos médicos, de enfermagem, testes rápidos de covid-19 e vacinação Anti-covid para os moradores que residem na Comunidade Cazumbá, Rio Caeté e moradores de comunidades adjacentes.

A ação ocorreu na Unidade Básica de Saúde Alda Siqueira, situada na referida comunidade, e foi determinada pelo prefeito Mazinho Serafim (MBD) objetivando garantir o acesso dos moradores daquela região à uma saúde de qualidade, sobretudo no tocante à vacina contra a covid-19. Durante todo o dia, a equipe da Secretaria de Saúde esteve na localidade, realizando os trabalhos e ofertando atendimento aos moradores.

Essa foi a primeira ação de Saúde que ocorreu na área rural do município neste corrente ano, e teve um grau de importante há mais por conta da disponibilidade de vacinas anti-covid, fazendo com que Sena Madureira se torne o primeiro município do estado à proporcionar a vacinação contra o Coronavírus para os idosos que residem na zona rural.

Na medida em que mais vacinas vão sendo destinadas para município, através do Governo Federal. A gestão municipal vai avançando significativamente no processo de imunização dos idosos e demais grupos prioritários que se encaixam nesta etapa. A exemplo disso, simultaneamente à ação realizada na zona rural, também ocorreu atendimentos de saúde na área urbana, onde mais de 500 idosos foram vacinados contra a covid-19.

De acordo com o enfermeiro Donizete Fernandes, que também é Coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, em torno de 120 idosos receberam a primeira dose da vacina anti-covid na Comunidade Cazumbá. Além disso, foram realizados inúmeros atendimentos médicos, Donizete ainda ressaltou que essas ações devem ocorrer em outras comunidades rurais do município.