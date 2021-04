Prefeitura de Sena Madureira executa serviço paliativo na rua Vitor Hugo Bezerra, bairro Ana Vieira 

Mesmo com o período invernoso ainda imperando na região, a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria de Obras continua trabalhando para melhorar a trafegabilidade no município. À exemplo disso, foi realizado no dia de ontem, terça-feira (06) um serviço paliativo na Rua Victor Hugo Bezerra, situada no bairro Ana Vieira, que devido às constantes chuvas se encontrava quase que intrafegável.

Após um pedido por parte dos moradores, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) Solicitou ao Secretário Municipal de Obras Édson Cameli, que destacasse uma equipe para realizar o trabalho, objetivando minimizar os transtonos vividos pelos moradores por conta da lama que anteriormente existia na Localidade.

De acordo com o gestor da Secretaria de Obras, esse melhoramento é o que pode ser realizado nesse primeiro momento, tendo em vista que quase que diariamente a cidade é atingida por uma chuva torrencial. “O inverno tem sido rigoroso em nossa cidade, quando não chove pela manhã, chove na parte da tarde. Por essa razão, é possível somente executar esse serviço paliativo, a fim de garantir a trafegabilidade mesmo em meio à tantas chuvas, como tenho falado em outras ocasiões, com a chegada do verão vamos intensificar os trabalhos de revitalização de várias ruas do município”, Frisou Édson Cameli.

O poder público municipal vem se empenhando ao máximo para proporcionar melhorias aos munícipes nas mais diversas áreas, com destaque para a infraestrutura, tendo em vista que devido à alagação que ocorreu no mês de Fevereiro, muitas ruas foram danificadas e apresentaram problemas tanto no tocante à buracos, bem como também à danificação de bueiros. Atenta à isso, a gestão municipal já iniciou o trabalho de recuperação total da malha viária do município.