Populares quebram decreto e aglomeram na Água Preta, neste domingo (4)

Ao mesmo tempo em que as diversas prefeituras do estado do Acre restringem as atividades durante os finais de semana e feriados para conter os contágios por coronavírus, este domingo de páscoa foi marcado por grande aglomeração.

O desrespeito às regras sanitárias foi verificado no local denominado como Água Preta, que é onde as águas do Rio Môa se sobrepõe as do Juruá. Localizado no bairro Cruzeirinho, o lugar é ponto de encontro de várias pessoas durante o final de semana.

De acordo com o decreto do estado que determinou lockdown e que fica proibida qualquer tipo de aglomeração durante os finais de semana, porém, mesmo com essa proibição, várias pessoas quebraram o decreto e foram até o local para tomar banho e ingerir bebida alcoólica, inclusive com carros de som.