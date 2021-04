Polícia Militar desarticula ponto de venda de drogas no Conjunto Esperança 

Na noite de quinta-feira (1), integrantes da Força Tática do 1° BPM, deslocaram-se para a Rua General Vieira de Melo, situada no Conj. Esperança, onde se posicionaram estrategicamente e montaram uma campana para observar uma residência que fica no Beco da Cacimba, usada como ponto de venda de drogas.

Durante a observação, os militares avistaram usuários comprando drogas na residência. No exato momento que um deles estava comprando entorpecente, os policiais fizeram a abordagem.

A moradora do imóvel ao ser questionada negou a prática do tráfico de drogas, autorizando em seguida a entrada da equipe policial e a busca domiciliar. Nas buscas, os militares encontraram os entorpecentes que estavam muito bem escondidos na residência (dentro de uma sanduicheira, no forro de uma parede, debaixo da casa e até dentro de sapatos e nos bolsos das roupas).

As drogas encontradas compreendem a 32 trouxinhas de uma substância idêntica à cocaína, 7 papelotes aparentando ser skunk, 1 cigarro aparente à maconha. Encontrou-se, também, aproximadamente 150 papéis, contendo o logotipo usado por uma organização criminosa. O papel funciona como vale, em que a cada 20 logotipos, o usuário poderia trocar por um papelote de skunk.

Além disso, foi apreendida a importância em espécie de R$ 2.487,00, não havendo comprovação legal da origem do dinheiro. No que concerne à autora, existem informações de que ela exerce um papel importante no mundo do crime, recebendo os entorpecentes embalados e controlando o tráfico para a ORCRIM. Posteriormente, a autora e todo o material apreendido foram apresentados na DEFLA para providências.