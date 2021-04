Polícia Civil prende dois homens e apreende adolescente envolvidos na morte de idoso na Cidade Nova

Após um minucioso trabalho de investigação dos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP, foi possível prender dois homens e apreender um adolescente, ligados ao crime que vitimou fatalmente o idoso Valmir Procópio, de 67 anos. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro na frente de uma parada de ônibus no bairro Cidade Nova, 2º distrito da Capital.

Nessa mesma ação, os criminosos alvejaram um adolescente e o pai dele, todavia, ambos não tiveram ferimentos graves.

Logo após o fato, os agentes da DHPP empreenderam diligências até chegar aos autores do fato, colhendo elementos de informação para juntar no inquérito policial. Com autoria e materialidade carreados ao inquérito policial, o delegado Leonardo Ribeiro representou junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos envolvidos.

Neste sentido, na tarde de ontem, 06, a Polícia Civil prendeu L.C.D.Q., 25 anos, M.M.C.Z., 18 anos e apreendeu D.S.D.S., 16 anos. Segundo a polícia, um dos autores já se encontrava no presídio por envolvimento em outro crime. O outro maior de idade foi encaminhado na tarde de ontem para o presídio.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia do menor e colocado à disposição da justiça.