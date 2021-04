Polícia devolve R$ 22 mil à vítima de estelionato e prende acusado de estupro

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul devolveu nesta segunda-feira, 5, o valor de R$ 22 mil à uma vítima de estelionato. O dinheiro havia sido levado por meio de um golpe, dado por uma pessoa próxima.

O delegado Rafael Tavora não informou o nome da vítima, nem da pessoa que aplicou o golpe. Mas contou que o estelionatário fez empréstimos em aplicativo de banco utilizando o próprio celular da vítima. O valor foi restituído à dona do aparelho.

“Quem aplicou o golpe era pessoa bastante próxima da dona do celular. É preciso ter cuidado”, alertou o delegado.

Távora, que também é delegado responsável pelo município de Porto Walter, conta que um homem foi preso naquele município acusado de estupro de vulnerável.

Neste caso, o acusado pelo estupro é casado com a avó da vítima. Os abusos contra a menina começaram quando o acusado foi para a zona rural ajudar a família em uma farinhada. “Os abusos começaram há cerca de 2 meses e o homem foi preso, trazido para Cruzeiro do Sul e já está no presídio “, relata.