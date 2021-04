PM recupera caminhão e carregamento de castanhas roubados em Rio Branco

Os militares foram acionados pelo Ciosp para ocorrência de um roubo numa fábrica de beneficiamento de castanhas. Chegando ao local foram informados que os indivíduos teriam prendido o vigilante e embarcado no caminhão baú aproximadamente 160 sacas de castanha. A informação foi repassada na rede de rádio e uma guarnição avistou o veículo e realizou a abordagem, porém o caminhão estava vazio. Em conversa com os envolvidos, eles afirmaram que teriam deixado as castanhas em um box no mercado da Seis de Agosto.