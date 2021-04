PM prende três indivíduos por tráfico de drogas no bairro Democracia em Senador Guiomard

Durante patrulhamento preventivo no bairro Democracia na tarde de hoje, 01/04, Policiais Militares do 4º BPM viram um veículo parado em frente a um local suspeito de venda de drogas, com três homens dentro.

Ao notar a aproximação da guarnição, os indivíduos começaram a apresentar um comportamento suspeito, o que motivou a abordagem no interior do veículo foram encontrados uma barra de maconha e R$ 85,00 em cédulas de vários tipos.

Os três foram presos por tráfico de drogas e apresentados na Delegacia para a lavratura do flagrante, sendo que dois já eram presos monitorados no regime semiaberto por este e outros crimes.