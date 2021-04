Pela primeira vez, Brasil aplica mais de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 em 24h

O Brasil aplicou, nesta quinta (1º), mais de um milhão de doses de vacina, somadas a 1ª e 2ª doses aplicadas. Foram aplicadas 1.095.362 doses.

Nas últimas 24 horas, 963.429 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 131.933, a segunda

O consórcio de imprensa também atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 23 estados e o Distrito Federal.

Minas Gerais, Paraná e São Paulo foram os estados com mais doses aplicadas (de novo, somadas 1ª e 2ª doses), respectivamente, 318.287 doses, 159.596 doses e 133.501 doses.

Ao todo, já foram aplicadas 23.807.845 doses de vacina (18.584.301 da primeira dose e 5.223.544 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.

Isso significa que somente 11,55% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 3,25%, a segunda.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.​​​​​​​