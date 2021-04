Papa conduz Via-Sacra sem fiéis no Vaticano pelo 2º ano seguido

O Papa Francisco conduz nesta Sexta-Feira Santa (2), a exemplo de como foi no ano passado, uma nova cerimônia de Via-Sacra sem a tradicional multidão de fiéis, na Praça São Pedro, no Vaticano.

Na cerimônia, o pontífice remonta os passos do sofrimento de Jesus antes de ser crucificado. Este ano, “as crianças e suas cruzes” estiveram no centro da cerimônia.

Crianças foram convidadas para “carregar a cruz” no cenário quase deserto no Vaticano: 14 estações foram colocadas ao redor do obelisco da praça e ao longo do caminho que leva à entrada da Basílica. Tochas no chão traçaram o caminho, formando uma grande cruz luminosa. A cada etapa do calvário, havia um desenho de uma das crianças e uma oração.

Celebrações restritas

As tradicionais celebrações da Semana Santa acontecem com pouco público e distanciamento obrigatório por causa da pandemia de Covid-19, que tem sua terceira onda na Europa.

Na semana passada, o Vaticano havia confirmado que todos rituais seriam realizados de dentro dos muros da Cidade-Estado sede da Igreja Católica.

Antes da pandemia, parte das celebrações aconteciam ao redor de monumentos em Roma como o Coliseu.

Também nesta sexta-feira (2), Francisco apareceu de surpresa em centro de vacinação contra a Covid-19 para sem-teto em Roma.

O líder da Igreja Católica, de 84 anos, vestia máscara e agradeceu pelo trabalho dos profissionais da saúde.

Francisco, que já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus, disse no começo do ano que a vacinação “não é opção, é ação ética”.

A visita do pontífice não aparecia na agenda oficial de eventos desta Sexta-feira Santa, que acontece com restrições a fiéis no Vaticano.

A presença do Papa gerou uma aglomeração – o que não é recomendado por médicos e sanitaristas neste momento da pandemia. Mesmo usando máscaras, ainda é necessário manter o distanciamento para evitar a transmissão do vírus.

Terceira onda

Em meio a uma vacinação lenta contra a Covid-19, diversos países da Europa começaram a enfrentar uma terceira onda de contágios e voltaram a adotar medidas mais restritivas para tentar frear o número de casos e mortes causadas pela doença.

Segundo a Santa Sé, apenas um número limitado de fiéis foi autorizado a comparecer em parte das celebrações, em respeito às medidas sanitárias previstas.

O momento mais importante foi, como no ano passado, montado dentro da Praça São Pedro.

A imagem extraordinária e solitária de Francisco no meio da praça vazia foi emblema, no ano passado, da tragédia mundial, à qual o líder de 1,3 bilhão de católicos se referiu como a “hora mais obscura”.