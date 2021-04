Palmeiras vence jogo de ida da Recopa e agora decide título no Mané

Agora, enfrenta o Flamengo em Brasília, no domingo (11/4) pela Supercopa do Brasil e recebe os argentinos na próxima quarta-feira (14/4) no Mané Garrincha.

Porco sai na frente

Abel Braga surpreendeu e mandou o Palmeiras com Luan na zaga e Breno Lopes, autor do gol do verdão na final da Libertadores no ataque.

Mas quem começou pressionando foi o Defensa. O time argentino chegou com menos de cinco minutos de jogo e obrigou Weverton a fazer o primeiro milagre da partida.

Mas quem saiu na frente foi o visitante. Rony saiu na frente do goleiro do time argentino e inaugurou o marcador, aos 15 minutos. O jogo seguiu com o Palmeiras tentando assustar no contra-ataque e os argentinos esbarrando na falta de pontaria e Weverton.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras quase marcou com Breno Lopes. Mas o Defensa empatou. Aos 12 minutos, Braian Romero aproveitou passe de Bou e igualou o marcador. O time argentino se encheu de coragem e partiu para o ataque.

Aos 23 minutos, Gustavo Scarpa, que entrou na segunda etapa, ensaiou o gol de falta, mas o goleiro Unsain defendeu. Aos 28, não teve jeito: o meia bateu falta novamente e Unsain aceitou, virando o jogo para o Palmeiras.

Aos 36 minutos, o Defensa empatou, em um golaço de Braian Romero, mas a arbitragem anulou o gol. O Palmeiras se segurou e conseguiu garantir a vitória.

Agora, os times voltam a se enfrentar no Brasil. O Palmeiras viaja para Brasília, onde enfrentará o Flamengo no domingo pela Supercopa do Brasil e na quarta-feira (14/4) recebe o Defensa Y Justicia, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida e joga pelo empate.