Operação Horus apreende mais de R$460 mil em drogas durante abordagem em Feijó

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron), apreendeu nesta quarta-feira, 07, exatos 22,5kg de cloridrato de cocaína, durante uma abordagem realizada, no Km 509, da BR364, região do município de Feijó (AC).

A ação faz parte da Operação Horus, do programa V.I.G.I.A, que está sendo realizado em conjunto com as forças de segurança do 6º Batalhão de Polícia Militar e Polícia Civil.

Durante o acompanhamento tático a um veículo modelo Ford Ka, que saiu do município de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco, o condutor do automóvel, G. F. A, de 30 anos, apresentou nervosismo com falas e colocações desconexas. Após a busca veicular, os operadores de segurança encontraram 22 tabletes de produto entorpecentes, acondicionados dentro da lataria do veículo, além de R$735 em espécie.

Em decorrência do flagrante crime de tráfico de drogas, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos, onde ficará a disposição da Justiça. O valor do prejuízo estimado ao crime organizado é de R$462.735,00.