OMS afirma que vai ajudar Brasil no combate à Covid-19

Durante reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus afirmou que vai ajudar o Brasil no combate à pandemia da Covid-19. O encontro aconteceu no último sábado (3). As informações são de Jamil Chade, do UOL.

“Discutimos como a situação é séria no Brasil e ele (Queiroga) começou descrevendo a situação que é realmente terrível, e o que ele gostaria de fazer (…) Concordamos no caminho a seguir”, disse Tedros.

Ainda segundo o diretor da OMS, novas reuniões vão ser feitas para detalhar as ações que vão ser tomadas.